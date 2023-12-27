Источник: «Интернасьонал» объявит о переходе защитника «Зенита» Ренана на этой неделе

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Тиаго Стормовски в соцсетях со ссылкой на представителей Ренана, бразильский «Интернасьонал» объявит о переходе футболиста на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» договорился с «Зенитом» об аренде Роберта Ренана с опцией последующего выкупа.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023-го. Контрактное соглашение бразильского игрока с петербургским клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в € 9 млн.

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