Защитник «Зенита» Ренан не сдержал слёз на собственной свадьбе

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан не сдержал слёз на собственной свадьбе.

«Жить мечтой. Люблю тебя», — написал Ренан в социальной сети и при этом рядом с подписью поставил смайлик сердца.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

20-летний защитник женился на своей девушке Калин Сантос. Пара выкладывала фото с обручальными кольцами ещё нынешним летом.

Напомним, Ренаном интересуются бразильские клубы, мадридский «Реал» и английский «Вест Хэм».

В этом сезоне защитник сыграл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9 млн.