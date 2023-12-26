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Защитник «Зенита» Ренан не сдержал слёз на собственной свадьбе

Защитник «Зенита» Ренан не сдержал слёз на собственной свадьбе
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан не сдержал слёз на собственной свадьбе.

«Жить мечтой. Люблю тебя», — написал Ренан в социальной сети и при этом рядом с подписью поставил смайлик сердца.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

20-летний защитник женился на своей девушке Калин Сантос. Пара выкладывала фото с обручальными кольцами ещё нынешним летом.

Напомним, Ренаном интересуются бразильские клубы, мадридский «Реал» и английский «Вест Хэм».

В этом сезоне защитник сыграл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9 млн.

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