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Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси по количеству дублей за карьеру

Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси по количеству дублей за карьеру
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 17-го тура саудовской Про-лиги с «Аль-Иттихадом» (5:2).

Таким образом, португальский футболист сравнялся по количеству дублей за профессиональную карьеру с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси (157). Также Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года с 53 забитыми мячами.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

«Аль-Наср» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 43 очка в 18 матчах.

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