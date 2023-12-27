Голкипер «Бёрнли» Траффорд — о поражении от «Ливерпуля»: мы заставили их пошатнуться

Голкипер «Бёрнли» Джеймс Траффорд высказался о домашнем поражении своей команды от «Ливерпуля» (0:2) в матче 19 тура АПЛ.

«Да, очевидно, мы расстроены результатом, но игра была очень хорошей, особенно во втором тайме. Мы создали несколько хороших моментов, чётких моментов, и мы заставили их пошатнуться. Но да, так складывается игра, в ней есть ключевые моменты. Если мы не реализуем свои шансы, команда класса „Ливерпуля“ всегда получит возможность создать свои моменты, когда мы большими силами идём вперёд. Они смогли забить гол, после которого игра закончилась», — приводит слова Траффорда официальный сайт «Бёрнли».

«Ливерпуль» одержал победу над «Бёрнли» со счётом 2:0 в выездном матче 19 тура АПЛ. На шестой минуте первый гол в матче забил нападающий Дарвин Нуньес, на 90-й минуте Диогу Жота установил окончательный результат.