Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси уговаривает экс-защитника «Спартака» перейти в «Интер Майами»

Месси уговаривает экс-защитника «Спартака» перейти в «Интер Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Лионель Месси уговаривает защитника «Бока «Хуниорс» Маркоса Рохо перейти в «Интер Майами», сообщает Radio Continental.

По информации источника, 33-летним аргентинцем контактирует не только Месси, но и главный тренер команды Херардо Мартино. На Рохо также претендует «Палмейрас».

Рохо перешёл в «Бока Хуниорс» из «Манчестера Юнайтед» в феврале 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 2 млн.
В нынешнем сезоне Рохо сыграл 16 матчей и отдал 1 голевую передачу.

За свою карьеру Рохо, кроме «МЮ» выступал за «Спортинг», московский «Спартак» и «Эстудиантес ЛП».

По итогам 34 туров «Интер Майами» занял 27 место в МЛС с 34 очками и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android