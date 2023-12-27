Месси уговаривает экс-защитника «Спартака» перейти в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси уговаривает защитника «Бока «Хуниорс» Маркоса Рохо перейти в «Интер Майами», сообщает Radio Continental.

По информации источника, 33-летним аргентинцем контактирует не только Месси, но и главный тренер команды Херардо Мартино. На Рохо также претендует «Палмейрас».

Рохо перешёл в «Бока Хуниорс» из «Манчестера Юнайтед» в феврале 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 2 млн.

В нынешнем сезоне Рохо сыграл 16 матчей и отдал 1 голевую передачу.

За свою карьеру Рохо, кроме «МЮ» выступал за «Спортинг», московский «Спартак» и «Эстудиантес ЛП».

По итогам 34 туров «Интер Майами» занял 27 место в МЛС с 34 очками и не смог пробиться в плей-офф турнира.