Вратарь «Ростова» Медведев: одним из первых поздравлю человека, который побьёт мой рекорд

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал об отношении к возможности других вратарей побить его рекорд по длительности сухой серии, установленный весной 2017 года. Прежний рекорд по этому показателю от Руслана Нигматуллина («Локомотив») был превзойдён через 17 лет после его оформления.

«Когда будет побит мой рекорд? Да могут побить хоть в течение года — я буду только рад за этого человека. И думаю, что буду одним из первых, кто поздравит его с рекордом. И буду счастлив за него. Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И еще внесу такую поправочку: это рекорд не мой, а всей команды „Ростов“. Той, которая была именно тогда, когда мы его поставили», — приводят слова Медведева «Известия».

Весной 2017 года 22-летний на тот момент голкипер «Ростова» Никита Медведев установил новый рекорд по длительности сухой серии в чемпионате России, которая составила в итоге 988 минут. В течение этой серии Медведев не пропускал на протяжении 10 полных матчей подряд. В сезоне-2016/2017 «Ростов» выступал под руководством фактически тренировавшего команду Курбана Бердыева.