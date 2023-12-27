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Президент «Торпедо» оценил возможность увольнения зимой главного тренера Горлова

Президент «Торпедо» оценил возможность увольнения зимой главного тренера Горлова
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о возможности увольнения в ходе зимнего межсезонья главного тренера команды Артёма Горлова.

«Всё, что я могу сказать: на текущий момент главным тренером является Артём Сергеевич Горлов. Он готовит команду к сборам, составляет план тренировочного процесса. Будут ли какие-то изменения в течение этого месяца? Возможно, будут, возможно, нет. Есть ли вероятность, что Горлов продолжит работу? Конечно, есть. Есть ли вероятность, что произойдут какие-то изменения? Есть. Любой клуб в межсезонье всегда смотрит, где он может улучшиться по всем направлениям», — приводит слова Савина «СЭ».

Должность главного тренера московского «Торпедо» со старта текущего сезона занимал испанец Жозеп Клотет, с которым чёрно-белые в прошлом сезоне вылетели из РПЛ. После 12 тура Первой лиги Клотет был уволен, пост наставника «автозаводцев» занял работавший в их штабе с лета 2023 года 36-летний Артём Горлов. В восьми матчах под руководством Горлова «Торпедо» одержало две победы, четырежды сыграло вничью и потерпело два поражения. По итогам осенней части сезона чёрно-белые находятся на восьмом месте с 27 очками в 20 матчах.

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