«Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл шестой из шести матчей в Boxing Day

Под руководством главного тренера Юргена Клоппа «Ливерпуль» выиграл шестой из шести матчей английской Премьер-лиги в Boxing Day. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Вчера, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Отмечается, что это лучший результат для тренера со 100% побед в этот день в истории турнира.

Гости вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился форвард Дарвин Нуньес. В самой концовке «Ливерпуль» сумел увеличить своё преимущество. На 90-й минуте отличился нападающий Диогу Жота.