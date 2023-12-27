Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл шестой из шести матчей в Boxing Day

«Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл шестой из шести матчей в Boxing Day
Комментарии

Под руководством главного тренера Юргена Клоппа «Ливерпуль» выиграл шестой из шести матчей английской Премьер-лиги в Boxing Day. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Вчера, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Отмечается, что это лучший результат для тренера со 100% побед в этот день в истории турнира.

Гости вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился форвард Дарвин Нуньес. В самой концовке «Ливерпуль» сумел увеличить своё преимущество. На 90-й минуте отличился нападающий Диогу Жота.

Материалы по теме
«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 12 матчей АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android