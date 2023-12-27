«Налетайте, девочки!» Российская модель ответила на слухи об отношениях с Андреем Мостовым

23-летняя российская модель Сиана Моисеенко отреагировала на слухи об отношениях с футболистом «Зенита» и сборной России Андреем Мостовым. По словам девушки, она дружит с Мостовым, но футболист холост.

«Давайте уже закроем тему с Мостом, каждый раз 100 вопросов. Мы дружим. Он холост, детей нет, молодой, харизматичный, богатый и немного смешной. Налетайте, девочки», — написала девушка в своих соцсетях.

Фото: Фото из соцсетей Моисеенко

В сезоне-2023/2024 Андрей Мостовой провёл за петербургский «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Нынешний контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего россиянина в € 3,5 млн.