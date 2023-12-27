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«Все об этом боятся говорить». Слуцкий – о своей «войне» с судьями в РПЛ

«Все об этом боятся говорить». Слуцкий – о своей «войне» с судьями в РПЛ
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своей «войне» с судьями в чемпионате России.

«Что за война у меня с судьями? Это как донкихоство, то есть борьба с водяными мельницами. Все знают, что судейство у нас не самое объективное, мягко говоря. Я всё время пытался фактами доказывать как обходят VAR, как у нас увеличивается количество жёлтых карточек неожиданно, как происходят те процессы, другие. Когда Ашот Рафаилович возглавлял судейский комитет, был с ним хороший контакт. Это был лучший год по поводу судейства.

Я помню, когда мы играли в «Олимпии» в КФК. Ты приезжаешь в Ростов, в комитет Юга, а у них уже висит финальная таблица первенства перед началом чемпионата. Все об этом боятся говорить. Это знают люди, которые находятся внутри. Поэтому так бесятся периодически тренеры, потому что понимают, что это не просто ошибка. Это субъективизм, связанный, скорее всего, с какой-то ситуацией не совсем спортивной.

Естественно, что тебя это бесит и раздражает. Ты и сидишь и думаешь, почему твоя жизнь должна зависеть от какого-то Вилкова. У футболистов это не так, уровень ответственности другой», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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