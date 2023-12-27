«Это самая большая ошибка в моей карьере». Слуцкий рассказал, о чём жалеет больше всего

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал самую большую ошибку в своей карьере. Напомним, Денис Глушаков, Павел Мамаев и Роман Широков подрались в расположении национальной команды на Евро-2016.

«В СМИ писали, почему на Евро не играет трио Глушаков-Мамаев-Широков и я пошёл на поводу? Да, это моя огромная ошибка. Самая большая ошибка в тренерской жизни. Я понимал, что это тройка в такой конфигурации не сможет быть.

Я поставил Шатова, Нойштедтера и Головина? Получилось так, что была травма Шатова, Нойштедтер, понятно, эксперимент, потому что не осталось классических опорных полузащитников. При всём уважении Глушаков — это не классический вариант опорного полузащитника», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».