«Я понял, что не могу с этим справиться». Слуцкий раскрыл причину ухода из «Рубина»

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что покинул казанскую команду из-за системных вещей, внутренних историй и предвзятого судейства.

«Почему решил уйти из «Рубина»? Ну, на самом деле, ничего не пошло не так, потому что на момент моего ухода у нас была там, по-моему, восьмиматчевая беспроигрышная серия. Мы были там на третьем месте, там одно-два очка от первого всего. Приведу очень простую статистику. Мы были командой, которая чаще всех входила в штрафную площадь соперника. Пробили меньше всех пенальти в лиге. В нашу штрафную по статистике входили меньше всех в лиге. В наши ворота пробили больше всех. Я понимал, что судейство, какие-то системные вещи, какие-то моменты, связанные уже там с внутренними историями. То есть сказка не может быть вечной. И просто на каком-то этапе я понял, что не могу со всем этим справиться», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».