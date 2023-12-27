Слуцкий: Деспотович называл меня лучшим тренером, а я выгнал его из клуба — это болезненно

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о сложностях личных и профессиональных взаимоотношений с футболистами. Он привёл в пример бывшего нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, с которым работал в Казани.

«Бывают такие случаи, когда ты в человека вкладываешься, у тебя с ним контакт, а он считает тебя лучшим тренером на планете. Потом, из-за действий этого игрока, футбольных или не очень, ты берёшь и всё это разрываешь, а человек не может этого пережить.

Пример? Деспотович. У него есть интервью, где он называет меня лучшим тренером в своей карьере, а потом ты выгоняешь человека из команды из-за снижений требований к себе, это самое болезненное», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».