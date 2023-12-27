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Тренер «Зенита»: ребята много шутили, сколько денег штрафа Вендел заплатит в этот раз

Тренер «Зенита»: ребята много шутили, сколько денег штрафа Вендел заплатит в этот раз
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как футболисты команды шутили над Венделом перед зимним отпуском сезона-2023/2024. Напомним, с прошлого отпуска Вендел вернулся с задержкой, за что был оштрафован руководством «Зенита». Бразильские СМИ сообщали, что футболист хотел уйти из российского клуба. Однако в конечном итоге Вендел прибыл в расположение «Зенита» и продолжил играть за команду.

«Перед отпуском ребята много шутили, сколько Вендел заплатит в этот раз. Я у него несколько раз спрашивал, и он говорил: «Нет-нет. Я больше не хочу платить таких штрафов и вернусь вовремя». Надеюсь, так и будет. Так что ждём его в Абу-Даби», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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