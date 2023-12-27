«Тоттенхэм» готов отпустить Хёйбьерга в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника английского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хёйбьерга, сообщает Football Italia.

По информации источника, «шпоры» готовы отдать в аренду с правом выкупа датского полузащитника, которого хочет подписать «Ювентус». При этом футболистом также интересуется «Наполи», у которого, скорее всего, в зимнее трансферное окно уйдёт Пётр Зелиньски.

В нынешнем сезоне Хёйбьерг сыграл за «Тоттенхэм» 18 матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился и при этом провёл на поле 698 минут. Рыночная стоимость 28-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.

Хёйбьерг является воспитанником датских «Копенгагена» и «Брондбю», а также играл в академии мюнхенской «Баварии». Потом отправлялся в аренду в немецкие «Аугсбург» и «Шальке 04». Летом 2016 года за € 15 млн перебрался в английский «Саутгемптон», а через четыре года попал в стан «шпор».