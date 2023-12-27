Элиф Элмас за € 25 млн перешёл в «РБ Лейпциг» из «Наполи»

24-летний македонский игрок Элиф Элмас за € 25 млн перешёл в немецкий «РБ Лейпциг» из итальянского «Наполи».

Фото: «РБ Лейпциг»

«Для меня это абсолютная мечта — перейти в Бундеслигу и теперь играть за «РБ Лейпциг». Клуб играет с особой тактикой: частыми контратаками, быстрым темпом и большой атакующей мощью – это мне идеально подходит.

Команда зарекомендовала себя как абсолютный топ-клуб Бундеслиги, а также за очень короткое время стала популярным клубом в Европе», — приводит слова Элмаса пресс-служба клуба.

Контракт с Элмасом подписан на 4,5 года, и футболист будет выступать под шестым номером.

В нынешнем сезоне Элиф сыграл за неаполитанцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и провёл на поле в общей сложности 478 минут.