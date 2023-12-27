Мудрик впервые за два месяца отметился голом в АПЛ

Вингер «Челси» Михаил Мудрик забил гол в ворота «Кристал Пэлас» в игре 19-го тура английской Премьер-лиги. Этот мяч стал для украинца первым в чемпионате за последние два месяца. Ранее атакующий игрок поразил ворота «Арсенала» (2:2) в игре 9-го тура. Это произошло в субботу, 21 октября.

Украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне Мудрик провёл за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси» к греческому форварду «АЗ Алкмар».