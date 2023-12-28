Ромео Лавиа дебютировал за «Челси» спустя четыре месяца после перехода

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа впервые вышел на поле в официальном матче в составе «Челси». Это произошло в игре 19-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Бельгиец на 58-й минуте заменил защитника лондонцев Яна Матсена.

Лавиа перешёл в «Челси» из «Саутгемптона» в августе этого года за € 62 млн. В прошлом сезоне хавбек провёл за «святых» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих ощущениях по поводу срыва переходов в его команду Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.