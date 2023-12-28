Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Неймар показал фото со своего круизного лайнера

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар поделился в своих историях в социальной сети, как весело проводит время в компании бразильского певца Зе Фелипе и других гостей.

Фото: Фото из соцсетей Неймара

Травмированный нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар отправился в плавание на собственном лайнере со своими близкими и друзьями.

Напомним, круиз стартовал из Сантоса, Бразилия, 27-го декабря в полночь и будет продолжаться в течение трёх

дней.

Лайнер направляется в южную зону Рио-де-Жанейро, а затем вернётся обратно. Неймар предложил всем желающим купить билеты на свой круизный лайнер по цене от € 1 тыс. до € 6 тыс.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 5 матчах за «Аль Хиляль», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Бразильский нападающий не выходил на поле с середины октября, когда в матче сборной повредил переднюю крестообразную связку правого колена и порвал мениск.

Материалы по теме Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара