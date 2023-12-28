«Второй тайм – вау! Мы просто смели их». Филип Фоден — о победе над «Эвертоном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о победе над «Эвертоном» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо – та же история, пожалуй, была и в предыдущих матчах. В перерыве тренер просто сказал нам верить в себя, потому что мы топ-команда. Второй тайм – вау! Думаю, мы просто смели их.
Хочу похвалить «Эвертон». Думаю, это топ-команда, и в последнее время они выступают очень даже неплохо. Они осложняли нам жизнь, и я очень доволен результатом. Здесь тяжело играть», – сказал хавбек «Манчестер Сити», — приводит слова Фодена BBC.
В нынешнем сезоне сыграл 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
После 19 туров «Манчестер Сити» занимает 4-е место в АПЛ с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).
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