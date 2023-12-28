Михаил Мудрик получил повреждение в матче с «Кристал Пэлас» после подката сзади

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:1), сообщает Tribuna.com.

На 70-й минуте встречи защитник «Пэлас» Натаниэль Клайн совершил подкат сзади против 22-летний украинца, после чего Мудрик почувствовал боль и через минуту был заменен. Вместо него на поле вышел Армандо Броя.

Это уже третье повреждение игрока в текущем сезоне. До этого из-за травм Мудрик пропустил матч с «Лутон Таун» (3:0) и «Брентфордом» (0:2).

В нынешнем сезоне Мудрик 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумм трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 40 млн.

После 19 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 25 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).