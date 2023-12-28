Крис Ричардс: горький финал, но игра на «Стэмфорд Бридж» никогда не бывает лёгкой

Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс прокомментировал поражение своей команды от «Челси» в выездной встрече 19-го тура АПЛ со счётом 1:2 с пропущенным решающим голом с пенальти на последних минутах.

«Я думаю, это был очень горький финал. Полагаю, мы играли действительно хорошо на протяжении всего матча. Конечно, игра на „Стэмфорд Бридж“ никогда не бывает лёгкой, но я думал, что мы попали в неё. К сожалению, по итогу матча мы не набрали ни одного очка. Нам просто нужно двигаться вперёд со всем хорошим, что мы сделали, и набрать три очка по итогам уикенда», — приводит слова Ричардса официальный сайт «Кристал Пэлас».

В лондонском дерби «Челси» — «Кристал Пэлас» в рамках 19-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. В первом тайме отличились Михаил Мудрик на 13-й минуте и Майкл Олисе на 45+1-й минуте, Нони Мадуэке на 89-й минуте реализовал решающий пенальти.