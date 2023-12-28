Почеттино: Лавиа опять получил повреждение, надеюсь, ничего серьёзного

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о характере повреждения полузащитника своей команды Ромео Лавиа. Напомним, бельгиец в среду, 27 декабря, впервые вышел на поле в составе «синих» — в официальном матче с «Кристал Пэлас» (2:1). В концовке игры хавбек почувствовал болевые ощущения.

«Я немного беспокоюсь за Ромео. Он заканчивал матч с небольшим повреждением. Надеюсь, нет ничего серьёзного», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Лавиа перешёл в «Челси» из «Саутгемптона» в августе этого года за € 62 млн. Игрок пропустил первую половину сезона из-за травмы лодыжки. В прошлом сезоне хавбек провёл за «Саутгемптон» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее стали известны имена нападающих, на которых будет претендовать «Челси» в зимнее трансферное окно.