Нони Мадуэке: любому футболисту хочется играть в каждом матче

Вингер «Челси» Нони Мадуэке высказался о недостаточном количестве игровой практики в лондонском клубе. Напомним, в среду, 27 декабря, англичанин вышел на замену на 71-й минуте в игре 19-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». В концовке матча Мадуэке заработал пенальти и сам же его реализовал, принеся победу своей команде — 2:1.

«Любой футболист хочет играть в каждом матче. Каждый желает иметь возможность оказывать влияние на результаты своей команды. Как это сделал я, появившись на поле после замены.

Всегда уверен в реализации пенальти благодаря особой технике исполнения. Я воспользовался шансом и принёс команде победу», — приводит слова Мадуэке Amazon Prime.

Мадуэке являeтся воспитанником «Тоттенхэма». Английский вингeр перешёл в «Челси» из ПСВ прошлой зимой за € 35 млн. В текущем сезoне Нони провёл за «синих» десять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрoка с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» не заинтересован во временном расставании с Мадуэке.