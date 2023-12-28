Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран объяснил, почему включил в топ-5 лучших игроков года двух футболистов «Пари НН»

Юран объяснил, почему включил в топ-5 лучших игроков года двух футболистов «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил, почему в голосовании за лучшего футболиста года в России включил в топ-5 двух футболистов своей команды — Артура Нигматуллина и Виктора Александрова

«На мой взгляд, всё-таки Нигматуллин у нас по году на первом месте, а Александров — на втором. Если весной у Артура было много ошибок, то в этом сезоне он очень помогает команде, обрёл уверенность. В сборную в 32 года пригласили; пускай это был расширенный список, но всё равно показатель. То, что «Пари НН» меньше всех пропустил после «Краснодара», — командная заслуга. Но и вратарь нас подвыручает. А Александров — перспективный, хороший защитник. Всего 21 год, но уже стабильно, уверенно играет, вызывался в молодёжную версию сборной, которая ездила в Египет. Не просто так по нему уже идут разговоры в клубах повыше», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Романцев сказал: «Ты на правильном пути. Долби». Как Юран лепит команду-конфетку в Нижнем
Эксклюзив
«Романцев сказал: «Ты на правильном пути. Долби». Как Юран лепит команду-конфетку в Нижнем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android