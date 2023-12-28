Юран объяснил, почему включил в топ-5 лучших игроков года двух футболистов «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил, почему в голосовании за лучшего футболиста года в России включил в топ-5 двух футболистов своей команды — Артура Нигматуллина и Виктора Александрова

«На мой взгляд, всё-таки Нигматуллин у нас по году на первом месте, а Александров — на втором. Если весной у Артура было много ошибок, то в этом сезоне он очень помогает команде, обрёл уверенность. В сборную в 32 года пригласили; пускай это был расширенный список, но всё равно показатель. То, что «Пари НН» меньше всех пропустил после «Краснодара», — командная заслуга. Но и вратарь нас подвыручает. А Александров — перспективный, хороший защитник. Всего 21 год, но уже стабильно, уверенно играет, вызывался в молодёжную версию сборной, которая ездила в Египет. Не просто так по нему уже идут разговоры в клубах повыше», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.