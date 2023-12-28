Стали известны цели «Челси» в зимнее трансферное окно

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«Челси» определился с ключевыми трансферными целями на предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 90min. По информации источника, лондонский клуб намерен усилить позицию вратаря, правого защитника и нападающего.

Что касается укрепления правого фланга обороны, то в первую очередь «аристократы» рассматривают приобретение защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша. В английском футболисте видят подходящего кандидата для замены Риса Джеймса.

В качестве потенциального усиления атакующей зоны «Челси» рассматривает форвардов «Наполи» и «Интера» — Виктора Осимхена и Лаутаро Мартинеса.

Боссы лондонцев видят в голкипере «Атлетика» Унае Симоне подходящего кандидата на роль первого номера команды. Также «синие» следят за прогрессом вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

Ранее стало известно, что летом ряды лондонской команды пополнит молодой сенегальский полузащитник.