«Мы напряжены до предела». Тренер «Эвертона» — о состоянии команды

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о психологическом состоянии команды после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Я думаю, что менталитет команды очень хороший. Я считаю, что несколько выступлений сегодня… Джеймс Гарнер был великолепен, Дуайт Макнил пережил пару личных проблем, но его настрой был превосходен, Джеймс Тарковски и Джеррэд Брэнтуэйт тоже очень хороши.

Несмотря на результат, в матче с «Сити» у нас было много хороших моментов. Мы сейчас напряжены до предела, но игроки выкладываются по полной, и это то, что мы хотим продолжать делать — выкладываться по полной в каждой игре, которая выпадает на нашу долю», — приводит слова Дайча официальный сайт «Эвертона».

«Манчестер Сити» после 19-го тура занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками. «Эвертон» после поражения остаётся на 17-й позиции с 16 очками.

Напомним, не так давно с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.