Тренер «Эвертона»: решение о пенальти в матче с «Манчестер Сити» — фарс

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказал сомнения о том, как трактуют правило «игры рукой» после того, как его команда пропустила решающий пенальти во втором тайме в матче с «Манчестер Сити» (1:3).

«Мы можем обсуждать штраф весь день. Менеджеры во время звонков в Zoom говорили, что это фарс, но так оно и есть.

Это совершенно естественное положение. Он не поднимает руку, чтобы отразить мяч, он буквально прыгает, чтобы попытаться заблокировать мяч. То, как из этого делают пенальти, странно в моём мире, но я, должно быть, с другой планеты.

Никто не говорит, что решение неправильное, но мы говорим, что закон написан неправильно, и поэтому это необходимо изменить.

Мы видим, что за что-то ставят пенальти, а что-то нет. И так каждую неделю», — приводит слова Дайча Reuters со ссылкой на Amazon Prime.

Отметим, что «Манчестер Сити» после 19-го тура занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками. «Эвертон» после поражения остаётся на 17-й позиции с 16 очками.

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