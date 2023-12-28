Бородюк: надо больше доверять российским тренерам, мы всё время их недооцениваем

Бывший помощник главного тренера российской национальной команды Александр Бородюк высказался о необходимости поддержки отечественных специалистов. Экс-наставник московского «Торпедо» добавил, что российская тренерская школа не уступает европейской.

«В ситуации с нехваткой легионеров надо давать возможность нашим специалистам. Мы всё время почему-то недооцениваем своих. У нас была великолепная тренерская школа в СССР, великолепные футболисты. В этом направлении надо двигаться, доверять своим специалистам.

Российские ребята, игравшие в футбол на большом уровне, сейчас не востребованы. Я считаю, что нужно больше доверять нашим тренерам, которые прошли путь в футболе, у них есть огромнейший опыт. Однако в футболе есть и правило конкурентоспособности. Мы должны конкурировать на международном уровне, только тогда мы сможем видеть свой реальный уровень», – приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Тренерская карьера Бородюка началась в 2001 году. За это время 61-летний специалист успел поработать с такими командами, как сборная Казахстана, московское «Торпедо», «Хорн» и «Кайрат». Бородюк был ассистентом главного тренера сборной России Гуса Хиддинка во время Евро-2008.