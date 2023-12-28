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Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес завершил карьеру в 42 года

Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес завершил карьеру в 42 года
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Диего Лопес объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 42 лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Последним клубом испанского голкипера был «Райо Вальекано». Контракт футболиста с командой истёк в начале июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Вратарь находился без клуба на протяжении шести месяцев, после чего решил повесить перчатки на гвоздь.

На протяжении карьеры Лопес выступал за такие команды, как «Реал», «Милан», «Вильярреал», «Севилья» и «Эспаньол». С мадридским клубом вратарь выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании. Голкипер также выступал за сборную Испании на Кубке конфедераций — 2009. Тогда «фурия роха» завоевала бронзовые медали турнира.

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