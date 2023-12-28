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Якубко: хочется, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ и показал — не всё решают деньги

Якубко: хочется, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ и показал — не всё решают деньги
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Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко признался, что хочет увидеть победу «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По его словам, в случае завоевания чемпионства «быки» смогли бы показать, что не всё в футболе решают деньги. При этом Якубко спрогнозировал, что золотые медали всё-таки завоюет «Зенит».

«Моё мнение — «Зенит» выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил «Краснодар», был бы очень рад. Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства. Город, болельщики — там всё прекрасно. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата страны.

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