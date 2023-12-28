Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников мира

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Первое место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему, на второй позиции расположился футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала. Тройку лидеров замкнул англичанин Деклан Райс из «Арсенала».

Топ-10 самых дорогих полузащитников:

1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн).

2. Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).

3. Деклан Райс («Арсенал» Лондон, € 110 млн).

4. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», € 110 млн).

5. Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).

6. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 100 млн).

7. Гави («Барселона», € 90 млн).

8. Педри («Барселона», € 90 млн).

9. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 90 млн).

10. Мойсес Кайседо («Челси», € 90 млн).