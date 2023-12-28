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Овчинников: со временем я вижу Юрана в «Спартаке»

Овчинников: со временем я вижу Юрана в «Спартаке»
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о главном тренере «Пари Нижний Новгород» Сергее Юране, также оценив его решение пригласить в клуб бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева на пост советника клуба.

«Сергей Юран сделал правильный ход, пригласив в клуб Романцева. Вообще, со временем я вижу Юрана в «Спартаке». Он своей работой доказывает, что может работать с такой командой. Но раз гора не идёт… Пока он пригласил Олега Романцева в Нижний. В каком-то качестве тот обязательно поможет.

Романцев давно не тренировал, но этот навык не пропадает? Если Романцев не тренировал, то все остальные вообще не умеют. Юран у него играл, другие футболисты «Спартака», ставшие тренерами. Они все работают по его конспектам. Но это ещё уметь надо», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил о назначении Олега Романцева на пост советника клуба. Позже он рассказал, что идея пригласить прославленного российского футбольного деятеля пришла губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

В данный момент «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков после 18 матчей чемпионата.

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