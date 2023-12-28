«Чувствую себя сильным». Игрок «Юнайтед» Мартинес — о восстановлении после травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, как проходит процесс его реабилитации после тяжёлой травмы, из-за которой он не играет с сентября.

«Моё восстановление проходит хорошо, как я того и хотел. У меня всё отлично. Я чувствую себя сильным и правильно восстанавливаюсь под присмотром нашего физиотерапевта Ибры Керема. Он прекрасный специалист, как и все члены нашего медицинского штаба. Они здорово заботятся обо мне», — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что Мартинес вернётся в строй до Рождества.

Напомним, Мартинес получил повреждение стопы в игре с «Арсеналом» (1:3) 3 сентября. Несмотря на это, он вышел на следующие матчи с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4) в стартовом составе и отыграл обе игры практически полностью.