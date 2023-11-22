Лисандро Мартинес: стыдно наблюдать за бразильской полицией, всё одно и то же

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес в собственном профиле социальной сети поделился своим негодованием из-за действий правоохранительных органов в свете беспорядков на стадионе перед матчем.

«Стыдно наблюдать за бразильской полицией! Как же это возможно? Как долго нам придётся смотреть за подобными сценами? В Бразилии всегда всё одно и то же», — заявил Мартинес в социальной сети.

Начало матча между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, в итоге матч начался около 4 утра.

В момент публикации новости Аргентина ведёт со счётом 1:0.