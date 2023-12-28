Сергей Пиняев ответил, кто является самым великим cпортсменом в истории

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, кто, по его мнению, является самым великим cпортсменом в истории.

«Самый великий человек/cпортсмен в истории? Если выбирать из спортсменов, то Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеётся)», — сказал Пиняев в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!»

Напомним, ранее Месси был признан лучшим спортсменом года в Аргентине. В 2023 году Месси вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также принёс первый трофей «Интер Майами» (Кубок лиг). В октябре аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Месси стал футболистом «Интер Майами» минувшим летом. В прошлом сезоне Лионель провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг. Также Лионель провёл пять матчей за сборную Аргентины в рамках отбора в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года, в которых отметился тремя забитыми мячами.