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Василий Уткин ответил, стоит ли вводить потолок зарплат в РПЛ

Василий Уткин ответил, стоит ли вводить потолок зарплат в РПЛ
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Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, нужно ли в Российской Премьер-Лиге ввести потолок зарплат.

«Стоит ли вводить потолок зарплат в РПЛ? Для начала это невозможно контролировать. Де-факто. А раз так, можно ещё обсудить, стоит ли вводить вечную жизнь. Или отменить ли разрыв крестообразных связок.
И уж глубоко потом можно обсудить вопрос, ЗАЧЕМ это делать. Не раньше», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос зрителя.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» под руководством Владимира Ивича занимает первое место, в активе «быков» 38 очков за 18 матчей чемпионата. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за 18 игр. Замыкает тройку московское «Динамо», у команды Марцела Лички 32 очка.

Таблица РПЛ
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