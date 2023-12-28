«Арсенал» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

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Сегодня, 28 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 23:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на своём поле одержал победу — 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 18 матчей. «Вест Хэм» находится на седьмой строчке, в активе «молотобойцев» 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Ливерпуль» (42 очка за 19 игр).