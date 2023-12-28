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«Реал» подпишет Дэвиса только при условии понижения игроком требований по зарплате

«Реал» подпишет Дэвиса только при условии понижения игроком требований по зарплате
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Руководство мадридского «Реала» по-прежнему крайне заинтересовано в подписании защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, однако готово осуществить этот трансфер только при условии, если канадский футболист снизит свои зарплатные ожидания. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, наиболее вероятно, что «сливочные» подпишут контракт с Дэвисом грядущим летом. Переговоры с представителями «Реала» проводились уже неоднократно. В ходе одной из встреч в рамках переговорного процесса стороне 23-летнего футболиста было объявлено о необходимости понижения заработной платы игрока по примеру с тем, как это сделал полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем при переходе в «Реал» минувшим летом.

Напомним, первые слухи о существовании переговорного процесса между «сливочными» и представителями Дэвиса появились ещё в конце 2022 года. Действующее трудовое соглашение канадского футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 70 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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