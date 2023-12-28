Мойзе Кин рассказал, почему его и Дзаньоло отстранили от сборной Италии перед Евро U21

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин раскрыл подробности того, почему в 2019 году он и полузащитник турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло были отстранены от работы с партнёрами по молодёжной сборной Италии в преддверии чемпионата Европы U21.

«Мы жили с Дзаньоло в одном номере, мы играли с ним в игры, а в 11 часов у нас должно было состояться командное собрание. Но ещё в 10:58 мы находились в комнате, затем долго ждали лифт и прибыли на него только в 11:05. Мистер Бьяджо (Луиджи Ди Бьяджо — на тот момент главный тренер сборной Италии U21. — Прим. «Чемпионата») сказал нам: «Что это такое? Это нехорошо». Я ответил ему: «Извините, мистер, мы опоздали». Я попросил прощения у команды, в то время как Николо громко рассмеялся. Я посмотрел на него и спросил: «Что с тобой? Почему ты смеёшься?» В конце концов нас выставили из сборной», — приводит слова Кина Corriere dello Sport.

Напомним, на том чемпионате Европы сборная Италии не смогла выйти из группы А, пропустив вперёд Испанию, которая в итоге стала победителем турнира. В финале испанцы обыграли немецкую национальную команду со счётом 2:1.