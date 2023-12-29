«Вест Хэм» забил спорный гол «Арсеналу» после возможного ухода мяча за пределы поля

Продолжается матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу «Вест Хэма».

В начале первого тайма, на 13-й минуте, Томаш Соучек открыл счёт в матче, выведя «Вест Хэм» вперёд. Гол Соучека получился довольно спорным.

Спорный гол «Вест Хэма» Фото: Скриншот с трансляции

Джаррод Боуэн отдал передачу на гол Соучека после возможного выхода мяча за пределы поля. Главный судья матча Майкл Оливер проконсультировался с видеоассистентом VAR, после чего было принято решение засчитать взятие ворот.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 18 матчей. «Вест Хэм» находится на седьмой строчке, в активе «молотобойцев» 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Ливерпуль» (42 очка за 19 игр).