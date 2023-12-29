Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих нападающих в мире

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих нападающих в мире по итогам промежуточных обновлений рыночных стоимостей. Первое место занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оцениваемый в € 180 млн. На втором месте расположился французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его рыночная стоимость — тоже € 180 млн. Замкнул тройку бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, его рыночная стоимость — € 150 млн.

Топ-10 самых дорогих нападающих в мире:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн). Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн). Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн). Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн). Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн). Виктор Осимхен («Наполи», € 110 млн). Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 млн). Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн). Родриго («Реал» Мадрид, € 100 млн). Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 90 млн).

Стоит отметить, что на 13-м месте расположился грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, оцениваемый в € 80 млн.