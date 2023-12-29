«Зенит» обсуждает с Артуром условия личного контракта — Фабрицио Романо

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«Зенит» возобновил переговоры о подписании нападающего «Палмейраса» Артура, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее twitter).

По данным источника, Артур подписал контракт со спортивным агентством Talents Sports и сейчас ведутся переговоры по условиям личного контракта.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» уже принял предложение российского клуба на сумму € 15 млн.

Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне бразильский форвард провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

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