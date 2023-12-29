«Зенит» готовит предложение о подписании бразильского защитника — Goal

«Зенит» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Сантоса» Жоакиму, сообщает Goal.

По данным источника, российский клуб проинформировал «Сантос» о своём интересе к Жоакиму и уже готовит предложение о подписании 25-летнего защитника. «Зенит» ждёт, пока «Сантос» определится с ценой продажи защитника в это трансферное окно.

Хоаким выступает за «Сантос» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 2 млн.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.

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