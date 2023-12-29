Вингер «Боруссии» и Германии U21 Адейеми сообщил, что хотел бы играть в сборной Нигерии

21-летний левый вингер дортмундской «Боруссии» и молодёжной сборной Германии Карим Адейеми заявил, что был бы не против при возможности выступать за сборную Нигерии. С этой африканской страной нападающего связывает происхождение отца.

«Выступал бы я за сборную Нигерии, если бы у меня была такая возможность? Конечно! Это отличная сборная, у которой большое будущее. У них хорошие игроки и великое прошлое. У меня здесь корни. Мой отец родом отсюда, и его сердце всё еще здесь, в Нигерии. И, конечно же, моё сердце всё ещё в Нигерии», — приводит слова Адейеми soccernet.ng.

Адейеми выступает в системе юношеских сборных Германии с февраля 2018 года, начав со сборной до 16 лет. За молодёжную сборную Германии U21 футболист провёл четыре матча, отметившись одним результативным пасом. В текущем сезоне на счету Адейеми 18 матчей во всех турнирах за дортмундскую «Боруссию», два гола и два голевых паса.