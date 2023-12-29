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«Бетис» объявил о продлении контракта с Иско

«Бетис» объявил о продлении контракта с Иско
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Футбольный клуб «Бетис» официально объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Иско. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Бетису» минувшим летом в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Иско принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

После 18 сыгранных туров «Бетис» набрал 28 очков и расположился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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