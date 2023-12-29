Экс-футболистка сборной Англии найдена мёртвой в лесу

Футболистку сборной Англии Джемму Уайзман, завоевавшую бронзовую медаль для Великобритании на чемпионате мира среди глухих, нашли мёртвой в лесу за несколько дней до католического Рождества, сообщает Daily Mail. После её смерти была создана страница на сайте американской коммерческой краудфандинговой платформы GoFundMe, на которой было собрано £ 7,5 тыс.

«Джемма была добрым и заботливым человеком с прекрасным чувством юмора. Куда бы она ни шла, она приносила с собой смех и энергию и легко заводила дружбу с каждым, кому посчастливилось с ней познакомиться», — говорится в тексте объявления.

33-летняя Джемма Уайзман помогла Соединённому Королевству занять третье место на чемпионате мира по футболу среди глухих в Италии в 2016 году. Её тело обнаружил один из жителей 16 декабря недалеко от Норвича. У Уайзман осталась трёхлетняя дочь.