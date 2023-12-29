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Стало известно, за какую сумму «Астон Вилла» готова продать Дугласа Луиса

Стало известно, за какую сумму «Астон Вилла» готова продать Дугласа Луиса
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Бирмингемская «Астон Вилла» обозначила цену за полузащитника Дугласа Луиса. Английская команда готова будет продать бразильца за € 70–80 млн. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Сити».

25-летний Луис является воспитанником бразильского клуба «Васко да Гама». Футболист перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити» в июле 2019 года. За свою карьеру Дуглас также успел поиграть за испанскую «Жирону».

В текущем сезоне Дуглас Луис провёл за «Астон Виллу» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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