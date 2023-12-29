Тренер «Ливерпуля» Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий отъезд вингера Мохамеда Салаха в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций — 2024.

«Каждый долгосрочный план зависит от того, кто доступен. Так почему я должен думать в октябре, кого использовать, когда Мо будет отсутствовать?

Это не первый раз (когда Салах уезжает на Кубок Африки. — Прим. «Чемпионата»). В прошлом у нас было ещё хуже, когда и Мо, и Мане уезжали, но мы всегда справлялись с этим.

Мы знали, что Кубок Африки время от времени случается и Мо должен поехать. И Кубок Азии тоже. Мы знали это, и теперь нам нужно с этим смириться, и мы это сделаем», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.