Украинец Петраков признан тренером года в Армении

Украинский тренер Александр Петраков признан лучшим тренером Армении в 2023 году. Главный тренер сборной Армении набрал 62 балла в голосовании представителей клубов и СМИ, информирует официальный сайт Федерации футбола Армении.

Интересно, что третье место в голосовании занял российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько.

Результаты голосования:

1. Александр Петраков (сборная Армении) — 62 балла.

2. Егише Меликян («Пюник») — 56 баллов.

3. Дмитрий Гунько («Урарту») — 54 балла.

4. Ваге Геворгян («Алашкерт») — 20 баллов.

5. Вардан Минасян («Арарат-Армения») — 8 баллов.

Отметим, что сборная Армении под руководством Петракова неплохо проявила себя в квалификации Евро-2024, однако выйти в финальную часть континентального первенства не смогла. Армяне набрали восемь очков в отборочном турнире и заняли четвёртое место в группе из пяти сборных.